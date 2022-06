Ewan McGregor condenó mensajes racistas hacia Moses Ingram

A través de un video y luego de que Lucasfilm también emitiera una declaración, Ewan McGregor expresó su molestia por los ataques racistas en redes sociales que ha sufrido Moses Ingram, la actriz que co-protagoniza "Obi-Wan Kenobi".

El actor escocés grabó un mensaje en el que agradece que la serie fuera la más exitosa en su estreno pero criticó el racismo hacia Ingram.

"Parece que algunos de los fanáticos han decidido atacar a Moses Ingram en internet y han decidido enviarle algunos de los DM más odiosos y horrendos imaginable. He podido leer algunos de ellos esta mañana y me rompieron el corazón", dijo McGregor.

"Moses es una actriz brillante, es una mujer brillante, y está realmente increíble en la serie. Ha aportado mucho a la producción, a la saga, y me repugna oír este tipo de cosas. Como productor y actor principal, quiero apoyar a Moses", agregó.

"Todos amamos a Moses", siguió McGregor, "y si le estás enviando mensajes de acoso, no eres un fan de Star Wars para mi. No hay lugar para el racismo en este mundo. Y estoy totalmente de acuerdo con Moses".

Horas antes, el perfil oficial de Star Wars apoyó de forma pública a la actriz al afirmar que "hay más de 20 millones de especies inteligentes en la galaxia de Star Wars, no elijas ser racista".

There are more than 20 million sentient species in the Star Wars galaxy, don’t choose to be a racist.