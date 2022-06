Actriz de "Obi-Wan Kenobi" fue víctima de insultos racistas

La actriz Moses Ingram, conocida por su trabajo en la serie "Obi-Wan Kenobi", denunció a través de sus redes sociales el haber sido víctima de insultos racistas por parte de seguidores de la saga.

La estadounidense dijo a través de sus Stories de Instagram que "no hay nada que se pueda hacer para parar este odio" y que la situación le hace "cuestionarme el por qué estoy acá hablando de esto".

"Lo que me preocupa es este sentimiento, del que nadie me advirtió, en el que me tengo que callar y aceptar lo que dicen. Y yo no soy así. Así que he venido acá a agradecerles sus comentarios y por ponerse en un lugar en el que no me voy a poner", agregó.

En cuanto a sus agresores, Ingram los calificó como "unos raros".

Tras la denuncia la franquicia de "Star Wars" salió a defender a la actriz asegurando que "estamos orgullosos de darle la bienvenida a nuestra familia".

"Si alguien pretende hacerla sentir que no es bienvenida, tenemos algo que decirles: resistiremos. Hay más de 20 millones de especies sintientes en la galaxia de 'Star Wars', no elijas ser un racista", concluyeron.

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva’s story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk