Distintas propuestas en cine son las que Ángela Díaz, periodista y crítica de cine, presenta en este capítulo: Comenzamos con el estreno "King Richard", el biopic de la familia de Serena y Venus Williams; "Tick, tick... boom" en donde Andrew Garfield que interpreta a un aspirante a compositor de obras teatrales y "The Beatles: Get Back" el documental dirigido por Peter Jackson que explora la realización del álbum Let It Be, disponible en Disney+.

