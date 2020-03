Un día después de saber que había sido contagiado de coronavirus, el actor Tom Hanks usó sus redes sociales para dar una actualización de su estado y el de su esposa, la actriz Rita Wilson. "Estamos viviendo un día a la vez. Pero recuerden que, pese a todo lo que está pasando, no hay espacio para el llanto en el baseball", dijo, recordando a su película "A League of Their Own" de 1992.

LEER ARTICULO COMPLETO