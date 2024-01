Alabanzas al "Chapo" Guzmán y a la droga tusi: las canciones de Peso Pluma

El mexicano Peso Pluma está en la polémica debido a peticiones de cancelar su participación en el Festival de Viña 2024, lideradas por un concejal de Viña del Mar.

Luego de una columna de Alberto Mayol, el concejal René Lues envió una carta a la alcaldesa Macarena Ripamonti para solicitar que en el evento viñamarino no se promueva "este género de música y las canciones ligadas al narco".

Hassan Kabande Laija, verdadero nombre del cantante de 24 años, es una de las figuras más reconocidas de la música, citado por Barack Obama, una de sus canciones fue elegida la mejor de 2023, tuvo un concurrido show en Movistar Arena y fue confirmado como parte de Viña 2024.

Lo que dicen las canciones de Peso Pluma

Entre las canciones de Peso Pluma se encuentran alusiones a la droga tusi y no solo al "Chapo" Guzmán, sino que también a sus hijos, conocido como "Los Chapitos".

Siempre pendientes

La letra habla de un personaje que es uno de los guardias del "Chapo"

En una Urus me salgo a pasear

Diez camionetas se miran atrás

Cuido la plaza del señor Guzmán

Y al Piyi traigo de anillo de seguridad

AMG

La letra menciona a un auto que conducía Ovidio Guzmán, hijo del "Chapo" y ex miembro del Cartel de Sinaloa

Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer

Mercedes AMG, Clase G-63

Lo que un día soñé, todo ya me lo compré

El Gavilán

Y pa' chambear con don Iván

Soy de la gente del Chapo Guzmán

No me muevan que me puedo enojar

El azul

Se refiere al número que ocupó el "Chapo" en una lista de los hombres más ricos del mundo

En la sangre traigo el 701

Melena de león, pues vengo de uno

Siempre amafiado, pues no somos culos

Las morras

No paran de llegar

Billetes vienen y billetes van

Pisando los Jordan

Yo ando listo, ustedes digan que plan

...

Me besan, pues las vuelvo locas a todas

Se besan, ellas bailan y se alborotan

No ocupan flores, solo un polvo que es rosa