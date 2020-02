Así fue la exitosa rutina de Ernesto Belloni en Viña: "He escuchado"

El humorista Ernesto Belloni les ganó a los pronósticos más negativos y sacó carcajadas al público de la Quinta Vergara. A diferencia de lo que pasó con Kramer y Javiera Contador, su rutina en el Festival de Viña se puede revivir en Youtube.

El humorista comenzó diciendo que ya no era el mismo: "He cambiado porque he escuchado a la gente, a las mujeres, a las pifias y a mi señora, que me dice que no me meta en hueás". También amenazó con toser si le iba mal porque "tenía coronavirus".

Pese a que sacó adelante su tarea y se llevó las gaviotas, varios usuarios de redes sociales criticaron la rutina por algunas alusiones y la mención a Daniel Zamudio, lo que provocó molestia en la comunidad LGBT.

"Es un premio que mostramos que hay un cambio, que este cambio no fue solamente una postura para este festival, es un cambio radical en el humor que hay que hacer. Reconozco que vengo precedido de un humor frívolo y machista", dijo Belloni.

Revisa aquí la rutina en Youtube, la que dejó multitud de memes.