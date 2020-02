Redes sociales criticaron a Ernesto Belloni por mención a Daniel Zamudio en discurso sobre comunidad LGBT

Durante su rutina, Ernesto Belloni recordó sus inicios en el humor en "Los años dorados de la Tía Carlina", donde trabajó con diversos transformistas en época de la dictadura militar.

En medio de esa rutina, el comediante nombró a Daniel Zamudio, asesinado en 2012 por su orientación sexual, debido a lo cual se creo la "Ley Zamudio" contra la discriminación.

"Dio la vida", dijo Belloni, apuntando hacia el cielo rememorando la figura del joven. Esta situación generó repudio en redes sociales.

No puedo creer que haya utilizado a Daniel Zamudio para lavar su imagen. Se nota que la rutina de hoy es para no caer mal. Aún no puedo entender cómo se funaron a la Jani Dueñas y no a este wn fome y funable. #Belloni