Así fue la larga rutina de Fusión Humor que despertó al "monstruo"

Fusión Humor protagonizó el número que más pifias generó en el público de la Quinta Vergara hasta ahora. No fue porque no le gustara a los espectadores, todo lo contrario: no querían que se terminara y reprobaron sonoramente el abrupto fin del show.

Aunque algunos especularon que se trató de una censura, la realidad es que la presentación fue demasiado larga. "No hubo ningún tipo de censura. Nos pasamos en el tiempo, fue responsabilidad nuestra", sostuvo Fusión Humor en conferencia.

