Atención noventeros: Limp Bizkit vuelve a Chile para Lollapalooza 2024

El grupo estadounidense Limp Bizkit fue uno de los confirmados para encabezar la edición 2024 de Lollapalooza Chile.

Tras el anuncio, el nombre de la banda liderada por Fred Durst se convirtió en tendencia gracias a la gran cantidad de fans que suma el estilo "nu metal" en Chile.

Los oriundos de Florida fueron uno de los nombres más relevantes de ese movimiento rockero de comienzos de los 2000 junto a exponentes como Korn, Linkin Park, Slipknot, Deftones e Incubus, entre otros.

Pese a vivir su época dorada en aquellos años gracias a discos como "Significant Other" y "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water", la banda ha realizado una carrera casi ininterrumpida con una breve pausa a mediados de los 2000.

En 2021 lanzaron su último disco "Still Sucks", el cual incluía su cómico sencillo "Dad Vibes".

¿Cómo será el show de Limp Bizkit en Lollapalooza Chile?

En el último año Limp Bizkit ha sido parte de numerosos festivales de música como Louder than Life, Rock am Ring y Rock im Park, entre otros.

Su más reciente show lo ofrecieron en el festival Aftershock en California, donde interpretaron un setlist lleno de sus éxitos: