Cantó solo 45 minutos: Drake decepcionó a sus seguidores en show de Lollapalooza

El cantante canadiense Drake, cabeza de cartel del sábado en Lollapalooza, se presentó con 20 minutos de retraso, y brindó un show que en general, no fue comprendido por los asistentes, quienes se empezaron a reitrar antes de tiempo.

Si bien el músico entró en escena con una actitud animada al principio y lanzó el chilenismo "Conchamimadre" para aplacar la impaciencia del público, poco a poco sus ánimos y los del público se fueron diluyendo.

Llamó la atención que las canciones que interpretaba eran cortadas al minuto de corearlas, lo que instó a pifias de los asistentes que estaban más atrás de las primeras filas.

El artista, quien cantó temas como "Sicko Mode" y "We are going home", abandonó en escenario con apenas 45 minutos de espectáculo, sin dar explicaciones ni despedirse.