Redes sociales criticaron rutina del "Huaso Filomeno" por ser "muy machista"

Fue la tercera vez arriba del Patagual para Roger Jara, más conocido como "Huaso Filomeno", comediante que llegó al Festival del Huaso de Olmué para demostrar toda su "picardía".

Sin embargo, en redes sociales no gustó del todo, con varios usuarios apuntando chistes misóginos, en especial en uno donde se refirió al físico de las mujeres.

Además, señalaron que apenas habló de la contingencia del país post estallido social del 18 de octubre de 2019.

“Filomeno”. Harto garabato, refiriéndose a las weon@s, vieja de mierd@, gordas, etc. Feliz xq mostramos las tetas en las marchas y no tiene que pagar para verlas. Antes callábamos, ahora no: Basta de “humor” machista! Chao #FestivalDelHuasoDeOlmue