Ricky Gervais defendió sus chistes sobre personas trans en "SuperNature"

El actor Ricky Gervais se refirió a la polémica que levantó "SuperNature", su nuevo especial de comedia para Netflix, el cual incluía chistes que fueron catálogados como transfóbicos.

La mente detrás de "The Office" salió a defender su rutina, asegurando que "mi objetivo no eran las personas trans, si no que los activistas de la ideología trans".

"Siempre he confrontado a los dogmas que oprimen a la gente y limitan su libertad de expresión. Este debió haber sido el tema taboo más recurrente y hablado de los últomos años. Me gusta hablar de temas taboo y confrontar al elefante que está dentro de la habitación", agregó el británico.

En "SuperNature", Gervais habla de las "nuevas mujeres, con barba y pene", una broma que fue considerada por defensores de las minorías sexuales como ofensiva.