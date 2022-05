Especial de Ricky Gervais causa polémica y es tachado de transfóbico

El nuevo especial de comedia de Ricky Gervais para Netflix, bautizado como "Supernature", está generando polémica a horas de su estreno en el streaming.

De acuerdo a Deadline el programa fue catalogado como transfóbico en redes sociales, donde diversas personas ofendidas con la rutina expresaron su malestar, llegando incluso a mostrar pruebas de la cancelación de su suscripción al servicio.

In honour of Ricky Gervais and his 2-4-1 rant on trans people and cancel culture, I am in fact, cancelling. Thanks @netflix #TransRightsAreHumanRights pic.twitter.com/fuW0d169rg

En el programa el comediante inglés habla de las "mujeres antiguas" y las "mujeres nuevas, las que tienen barba y pene", entre otras temáticas similares.

Debido al alto calibre de su rutina al final del especial Gervais expresa un comunicado en el que señala que "en la vida real por supuesto que apoyo los derechos trans. Apoyo todos los derechos humanos y los derechos trans lo son. Vivan su mejor vida, usen el pronombre que quieran, sean el género que quieran ser".

Pese a esta aclaración el creador de "The Office" fue duramente criticado: "está lleno de injurias gráficas, peligrosas y anti trans disfrazadas como bromas", indicó la agrupación GLAAD.

Esta es la segunda vez que Netflix se ve envuelto en una polémica con la comunidad LGBT luego de que el comediante Dave Chappelle también incluyera chistes catalogados como transfóbicos. En aquella oportunidad la compañía apoyó al humorista.

We watched the Ricky Gervais "comedy" special on Netflix so you don’t have to. It’s full of graphic, dangerous, anti-trans rants masquerading as jokes. He also spouts anti-gay rhetoric & spreads inaccurate information about HIV. 1/4