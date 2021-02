20 años después: Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson

Días después de que The New York Times estrenara un documental sobre Britney Spears, su ex novio Justin Timberlake se disculpó con ella y con Janet Jackson.

El documental (puedes leer el review aquí) examina la tutela de la cantante y su caída tras conseguir fama mundial, mostrando a Spears como la culpable del término de su relación mientras el ex NSYNC se jactaba de haberse acostado con ella.

"He visto los mensajes, los hashtags, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder", comenzó el cantante. "Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto", siguió.

"Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que tolera la misoginia y el racismo", expresó Timberlake, además de sumar a Jackson en sus disculpas por lo sucedido en el Super Bowl de 2004.

"Quiero específicamente disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fallé", expresó.