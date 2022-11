Blur anuncia su regreso después de ocho años

La banda inglesa Blur confirmó su regreso con un show en 2023 en Londres, el primero del cuarteto desde 2015.

Hasta ahora, la única fecha confirmada de la reunión de Blur es el 8 de julio de 2023 en el Estadio Wembley de la capital inglesa. Para esa ocasión estarán acompañados por Slowthai, Self Esteem y Jockstrap.

Esta presentación es la primera desde noviembre de 2015, cuando finalizaron la gira de su álbum "The Magic Whip" y que pasó por Chile el mes anterior. Se espera que Blur también realice una gira mundial, con detalles a confirmar más adelante.

"Realmente nos encanta tocar estas canciones y pensamos que ya era hora de que lo hiciéramos de nuevo", dijo Damon Albarn en un comunicado, mientras el guitarrista Graham Coxon afirmó: "Tengo muchas ganas de volver a tocar con mis hermanos Blur y volver a visitar todas esas grandes canciones".

En los últimos ocho años, Albarn se enfocó en lanzar dos álbumes y salir de gira con Gorillaz, mientras Coxon realizó shows en solitario y creó la banda sonora de la serie de Netflix "The End of the F***ing World".