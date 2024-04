Catálogo musical de Taylor Swift vuelve a TikTok

A 10 semanas de la disputa entre Universal Music y TikTok, el catálogo musical de Taylor Swift está nuevamente disponible en la plataforma de vídeos.

La mañana de este jueves, éxitos de la cantautora como "You Belong With Me", "Lover", "Cruel Summer", entre otros, aparecieron en la app.

Esto ocurre solo una semana antes del lanzamiento de "The Tortured Poets Department", el décimo primer álbum de estudio de la 14 veces ganadora del Grammy, anunciado para el 19 de abril.

Fue a inicios de febrero que UMG, discográfica de Swift, retiró toda la música del sello de la plataforma china, acusando a la compañía de acosarlos reiteradamente para firmar un acuerdo "que valía menos que el anterior".

Sin embargo, se cree que TikTok y Swift, quien es dueña de los masters de su música, llegaron a un acuerdo fuera de las estipulaciones de la discográfica.

