Oficialismo: PC pone en discusión apoyo al gobernador Orrego en elecciones

Los presidentes de los partidos oficialistas más la Democracia Cristiana se reunieron en la sede del Partido Socialista para definir los candidatos a alcalde y de gobernador regional para las próximas elecciones municipales y regionales de octubre.

Pese a que son alrededor de 14 comunas en las que deben zanjar su candidato al sillón municipal y aún no hay acuerdo, el foco ahora está puesto en los gobiernos regionales, ya que no habrá primarias para determinar estas candidaturas.

Dado lo anterior, el Partido Comunista ha transparentado sus intenciones de presentar cartas de sus filas, concentrando su pretensión electoral en la Región de Coquimbo, mientras que también se pronunciado para Tarapacá, Valparaíso, Biobío, Los Lagos y la Región Metropolitana.

Respecto de esta última, el timonel Lautaro Carmona sostuvo que existen diferencias políticas con el actual gobernador Claudio Orrego y que de no presentar una alternativa de izquierda, beneficiaría a la oposición.

"La votación que obtuvo la izquierda en la elección de la Región Metropolitana es muy alta y no está garantizado que obligatoriamente esa votación la reciba alguien como el gobernador vigente. No tengo nada contra él, sino al contrario, creemos que incluso dejar en una situación desguarnecida de una propuesta, pensando en este mundo progresista, de izquierda, puede llevar a que hubo gente de derecha que incluso hizo su candidatura -de Orrego- en la segunda vuelta, su opción, dejen las cosas en una zona mucho más vidriosa o más peligrosa para la efectividad de una persona del sector", manifestó el presidente comunista.

DC RESPALDA A CLAUDIO ORREGO

Por su parte, el timonel de la DC, Alberto Undurraga, afirmó el apoyo de su partido a la gestión de Orrego y destacó que "ha sido un excelente gobernador, que trasciende las fronteras políticas y no me cabe duda que es el mejor candidato para la Región Metropolitana".

No obstante, planteó que "hemos señalado que lo más razonable, dado que teniendo una candidatura en 40% de los votos no es necesaria la segunda vuelta, es que podamos intentar tener candidatura única en cada una de las regiones, pero veamos si eso es posible, si no es posible tampoco es tan dramático poder competir con dos listas".

En una línea similar, el presidente de Comunes, Marco Velarde, enfatizó que a diferencia de la oposición, el progresismo ha logado llegar a una cuerdo en casi todas las comunas a nivel nacional, por lo que espera que ese ánimo de unidad se mantenga, independiente de cómo se resuelvan la nominación de los gobernadores.

"El acuerdo al que lleguemos va a mantener la unidad del pacto de alcaldías, o sea, eso lo hemos ido discutiendo y hemos puesto voluntad para que la decisión que tomemos con respecto a las gobernaciones siga manteniéndonos a todos en un pacto que nos permita ganar alcaldías, concejalías consejeros regionales y también gobernaciones. Y mantenernos unidos porque aquí no solamente hay un ánimo de unirnos electoralmente, o porque nos convenga, acá hay un ánimo de esta juntos porque creemos que tenemos un proyecto que va a continuar y cambiar la vida de la gente", aclaró.

El próximo 29 de julio es el plazo para la inscripción definitiva de las candidaturas ante el Servel, para las elecciones municipales y regionales del 27 de octubre.