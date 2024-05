David Gilmour planea nueva gira después de ocho años

El ex guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, confirmó que saldrá de gira nuevamente luego de ocho años de su última incursión, esta vez para mostrar su nuevo álbum.

"Luck and Strange" es el quinto trabajo solista del inglés, que será publicado el próximo 6 de septiembre, y sus canciones serán presentadas en una gira mundial, según el propio Gilmour. El último tour fue Rattle That Lock entre 2015 y 2016.

En una entrevista con Uncut, Gilmour dio un adelanto de sus planes futuros para los conciertos, expresando que tiene "una resistencia para volver a visitar el Pink Floyd de los años 70".

Sin embargo, abre la puerta para revisitar otras épocas de su ex banda. "Sí, podrían estar mejor representadas. Quiero decir, al menos una de los años 60. La que hemos hecho en el pasado es 'Astronomy Domine' (de "The Piper at the Gates of Dawn "de 1967). Eso siempre es entretenido y divertido y hace que la gente tenga un comienzo feliz", dijo el guitarrista.

Y agregó: "Hay canciones de los álbumes "A Momentary Lapse Of Reason" de 1987 y "The Division Bell" de 1994. Quiero decir, creo que 'High Hopes' es tan bueno como cualquier cosa que hayamos hecho en cualquier momento".

Gilmour también habló de su banda en vivo, que en esta ocasión será distinta a la gira pasada de 2015 y 2016. "La última vez cambié de banda por varias razones, una de las cuales era que todo era demasiado robótico y algunas personas habrían estado mejor en una banda tributo a Pink Floyd", afirmó.

"Así que pensé en contratar gente que fuera genuinamente creativa y darles un poco más de espacio. Ese es el plan", explicó Gilmour.