DJs del mundo lloran la repentina muerte de Avicii a los 28 años

DJs y artistas de todo el mundo despidieron mediante redes sociales al sueco Avicii, quien fue encontrado muerto a los 28 años.

El popular DJ y productor, cuyo nombre real es Tim Bergling, se había retirado de la música en 2016 debido a problemas de salud y excesos.

Distintas personalidades del mundo de la música expresaron sentidos mensajes y recuerdos junto al músico.

Calvin Harris escribió "noticias devastadoras sobre Avicii, una bella alma, apasionado y extremadamente talentoso con mucho más por hacer. Mis condolencias a su familia. Que Dios te bendiga Tim".

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 de abril de 2018

"No hay palabras que puedan describir la pena que estoy sintiendo luego escuchar que Avicii falleció... Mis pensamientos están con su familia y amigos", dijo Zedd.

No words can describe the sadness I’m feeling right now, hearing about Avicii passing away....💔

Thoughts go out to his family and friends... — Zedd (@Zedd) 20 de abril de 2018

Su compatriota Ingrosso dijo "no poder encontrar las palabras, pero lo que puedo decir es los dos éramos un par de niños suecos con sueños y Tim nos inspiró a todos y a millones más. QEPD mi hermano, tu música vivirá por siempre".

I can’t find words but what I can say is that we all where couple of young kids from Sweden with dreams and Tim inspired us all and millions more. RIP my brother your music will live forever ❤️ @Avicii pic.twitter.com/riC69lay3p — INGROSSO (@Ingrosso) 20 de abril de 2018

"QEPD Avicii. Serás muy extrañado... mis más profundas condolencias a su familia".

RIP @Avicii you will be insanely missed...my deepest condolences to his family. — Dillon Francis (@DILLONFRANCIS) 20 de abril de 2018

"Descansa en paz, Avicii. Perdimos una leyenda".

Rest in peace, Avicii.

We lost a legend. — DJ SNAKE (@djsnake) 20 de abril de 2018

"No puedo describir con palabras lo triste que me siento... gracias por inspirarme y a millones más. QEPD."

Can't really describe in words how sad I feel right now.. thank you for inspiring me and millions others. RIP @Avicii 😔❤ pic.twitter.com/nthXoCiZqy — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) 20 de abril de 2018

"Mi hermano, te extraño."