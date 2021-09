Elton John anuncia disco grabado en pandemia con numerosas colaboraciones

El cantante Elton John anunció su nuevo disco "The Lockdown Sessions", un trabajo grabado íntegramente durante la pandemia con la colaboración de numerosos artistas.

El álbum incluye 16 tracks, entre ellos los ya conocidos "Cold heart" junto a Dua Lipa y un cover de "Nothing Else Matters" junto a Miley Cyrus. Además incluye duetos con Nicki Minaj, Lil Nas X, Eddie Vedder, Stevie Wonder y Stevie Nicks, entre otros.

"Lo último que esperaba hacer durante el encierro era hacer un álbum. Pero a medida que avanzaba la pandemia, siguieron apareciendo proyectos puntuales", explicó el británico sobre estas grabaciones que se realizaron a través de Zoom y en sesiones presenciales.

"Todas las pistas en las que trabajé eran realmente interesantes y diversas, cosas que eran completamente diferentes a cualquier cosa por la que soy conocido, cosas que me sacaron de mi zona de confort a un territorio completamente nuevo", agregó John, quien indicó sentirse como un músico de sesión en este trabajo.

El nuevo álbum de Elton John titulado "The Lockdown Sessions" estará disponible el próximo 22 de octubre.