Ex guitarrista de Oasis fue diagnosticado con cáncer

El ex guitarrista de Oasis Paul Arthurs anunció en sus redes sociales que fue diagnosticado de cáncer de amígdalas, por lo que cancelará sus actividades públicas para tratar la enfermedad.

"La buena noticia es que es tratable, así que estarpe empezando el proceso lo antes posible. Les mantendré informado sobre cómo evoluciona", escribió en su cuenta de Twitter el músico fundador de la banda británica.

Arthurs fue parte de la formación original de Oasis en 1991 y fue parte de emblemáticos discos como "Definitely Maybe" y "(What's the Story) Morning Glory?". Pese a haberse retirado del grupo en 1999, desde hace algunos años es parte de la banda de apoyo de Liam Gallagher.

Precisamente la gira con la ex vox de Oasis es la que se perderá Paul Arthurs debido a este diagnóstico médico.

"Le envío mucho amor al único e inigualable 'Bonehead' (apodo de Arthurs) y a su familia, le deseo una rápida recuperación. Todos estamos pensando en ti, estarás de vuelta antes de que puedas decirlo", dijo Gallagher en su cuenta de Twitter.

Sending BIG love to the 1 n only Bonehead and his family wishing you a speedy recovery we’re all thinking of you rasta you’ll be back on stage bfore you can say r we doing Colombia LG x