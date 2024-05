El Gabinete de Guerra israelí, encabezado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, acordó este lunes continuar con "la operación" en Rafah, al sur de Gaza, pero accedió a que una delegación se encuentre con los mediadores para seguir negociando un posible alto el fuego.

"A pesar de que la propuesta de Hamás está lejos de cumplir con los requisitos de Israel, Israel enviará una delegación de mediadores a Egipto para agotar la posibilidad de alcanzar un acuerdo bajo condiciones aceptables", dijo la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.

