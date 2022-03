Foo Fighters anunció la muerte de su baterista, Taylor Hawkins

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, murió este viernes en Bogotá, la capital colombiana, donde la banda de rock estadounidense tenía previsto presentarse en el festival Estéreo Picnic.

El deceso del músico, de 50 años, fue informado esta noche por la agrupación, liderada por Dave Grohl, a través de redes sociales.

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestra querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre", escribió la banda en Twitter, sin entregar más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Los informes de medios colombianos dicen que Hawkins fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Bogotá.

Tenía 50 años, estaba casado y era padre de tres hijos.

El baterista murió a seis días de haberse presentado en Lollapalooza Chile 2022. El pasado 19 de marzo, Foo Fighters se presentó al cierre de la primera jornada del festival ante miles de personas en Cerrillos, en la que fue la tercera visita del grupo al país.

TRAYECTORIA

Nacido en Fort Worth, Texas, Oliver Taylor Hawkins tuvo una pasión por la música que lo llevó a trabajar como baterista para artistas como Alanis Morissette y Sass Jordan antes de unirse a Foo Fighters en 1997.

Su carrera fue viento en popa y fue nombrado Mejor Baterista de Rock en 2005 por la revista Rhythm.

Hawkins se unió a la banda oriunda de Seattle después de que Dave Grohl, su vocalista, se peleara con el baterista William Goldsmith y él dejara el grupo.

Además de la batería, proporcionó voz, guitarra y piano para el grupo en varias grabaciones.

Durante su carrera, lanzó nueve álbumes con Foo Fighters y cuatro con sus proyectos paralelos: Taylor Hawkins and the Coattail Riders (tres discos) y The Birds of Satan (uno).

