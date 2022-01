El cantante J Balvin tuvo un bonito gesto con un niño fans a quien en redes sociales lo molestaron por sus zapatillas "piratas" del cantante, las que eran un obsequio de su madre. El menor respondió a sus 'hater' que "a mí me gustan mucho porque fue un regalo de navidad de mi mamá. Entonces, no me van a lastimar". Ante esto, J Balvin le dijo que le regalaría un par de zapatillas originales y destacó que "necesitamos más personas como tú, agradecidas con quiénes de verdad los aman".

