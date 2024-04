Louis Tomlinson sorprendió a fanáticos con álbum en vivo

El cantante Louis Tomlinson causó sorpresa en sus seguidores al lanzar "Live", su primer álbum en vivo.

A través de redes sociales, el artista británico, que se presentará en Chile el próximo 24 de mayo, anunció el nuevo disco: "He tenido la suerte de pasar los últimos 3 años recorriendo el mundo dos veces, la sensación que tengo al compartir esos momentos en vivo estará conmigo para siempre".

"Este disco es en realidad una colaboración entre ustedes y yo. ¡Gracias por los increíbles recuerdos! ¡Disfrútenlo!", escribió el ex integrante de One Direction.

