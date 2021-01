Lady Gaga y Jennifer López actuarán en investidura de Joe Biden y Kamala Harris

El próximo miércoles 20 se realizará la investidura de Joe Biden y la senadora Kamala Harris, ceremonia que contará con una larga lista de estrellas invitadas.

El comité a cargo del evento en el que asumirán Biden y Harris anunció que Lady Gaga cantará el Himno Nacional en el juramento en el Capitolio, en Washington, D.C, además de una actuación especial de Jennifer López.

Tras la ceremonia, ese mismo día se realizará un especial en televisión de 90 minutos que conducirá Tom Hanks y que tendrá la participación de Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato y Ant Clemons.

Cabe recordar que la ceremonia del miércoles 20 no tendrá la presencia del actual Presidente Donald Trump, quien tampoco ha asumido el triunfo de Biden.

Following the historic inauguration of @JoeBiden and @KamalaHarris, we will be hosting a special program at 8:30pm ET!



Hosted by @tomhanks, our “Celebrating America” event will include performances from @AntClemons, @jonbonjovi, @ddlovato, @jtimberlake, and more! pic.twitter.com/sekrWlZWG7