Lizzo se refirió por primera vez a las acusaciones en su contra

La cantante Lizzo respondió a varias de las bailarinas de su gira que la acusaron de acoso sexual, calificando sus afirmaciones de "historias sensacionalistas".

A principios de esta semana, una demanda presentada por tres bailarinas de la gira de la cantante alegaba que Lizzo había creado un ambiente de trabajo hostil a través del acoso sexual, racial y religioso en varios incidentes entre 2021 y 2023.

En una larga declaración compartida en las redes sociales, Lizzo dijo que "los últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes".

"Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado", dijo, y agregó que solo hablaba porque "las acusaciones falsas son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no ser abordadas".

"Estas historias sensacionalistas provienen de ex empleadas que ya admitieron públicamente que les dijeron que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional", continuó.

La artista de 35 años enfatizó que nunca fue su "intención hacer que alguien se sintiera incómodo o que no fuera valorado como una parte importante del equipo".

"No estoy aquí para ser vista como una víctima, pero también sé que no soy la villana que la gente y los medios me han presentado estos últimos días", dijo.