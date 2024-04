Louis Tomlinson se reencontró con su "ahijado" chileno

Durante la visita de Louis Tomlinson a Chile, previo a su concierto el próximo mayo, el cantante vivió un especial momento al reencontrarse con Renato, un joven fanático que fue "apadrinado" por el británico en su visita anterior.

Fue en 2020 que su madre, Karen Bahamondes, compartió la historia del niño en X (anteriormente Twitter), explicando que el menor fue diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA) a los 2 años y, pese a recibir un poco favorable, la música del autor de "Face the Music" había ayudado al pequeño a dar "algunos avances", volviéndose más tolerante a los ruidos y escuchando casi todo el día a Tomlinson.

"Esta es una hermosa historia. Envía mi amor a tu pequeño y hermoso muchacho. Ambos son bienvenidos a cualquier espectáculo mío. Me encantaría conocer al pequeño. ¡Eres una madre increíble, mantén la cabeza en alto!", respondió el artista, quien cumplió su promesa al reunirse con Renato durante su paso por territorio nacional en 2022.

Louis Tomlinson y Renato se reencontraron

Tras anunciarse la sorpresiva visita del oriundo de Doncaster este 4 de abril, en el marco de la promoción de su actual gira, varios fueron los "louies" (nombre que reciben los fanáticos del ex One Direction), incluido Renato, quien decidió probar suerte y fue reconocido por el artista.

En conversación con Cooperativa, Karen detalló cómo sucedió este reencuentro que, si bien fue breve en comparación al anterior, resultó emotivo para el pequeño: "Esperamos en la puerta del hotel para saludarlo, además de pasar un ramo de flores que nos encargaron entregar. Ahí, Louis apareció para irse a un evento, aunque reconoció a Rena y nos pidió que nos encontráramos ahí mismo en cuanto él volviera para conversar y firmarle unas cosas", relató.

Posteriormente, madre e hijo volvieron al lugar y, aunque Bahamondes intentó registrar el reencuentro con su teléfono, el joven louie "corrió y llegó mucho antes que yo. Cuando llegué Louis ya había recibido las flores, se habían abrazado y reencontrado", explicó, contando que firmó una copia de su disco y un DVD de su documental "All of Those Voices".

Asimismo, la mujer reveló que si bien el niño no recuerda bien lo que el músico "lo que le dijo lo puso contento".