Louis Tomlinson en Chile 2024: fecha, lugar y entradas

Louis Tomlinson regresa a Chile con su última gira "Faith In The Future World Tour", en lo que será su segunda visita al país.

El ex One Direction inició la gira en mayo pasado y ya ha pasado por Europa y Estados Unidos, promocionando su álbum "Faith In The Future", lanzado en 2022.

La última visita de Tomlinson a Chile fue en 2022, con tres conciertos en Movistar Arena, uno de ellos agregado por la reducción de aforo en plena pandemia.

¿Cuándo es el concierto de Louis Tomlinson?

El artista se presentará el 24 de mayo de 2024, como parte de la una gira que incluye presentaciones en México y Argentina.

¿Dónde será el show de Louis Tomlinson?

El concierto de Louis Tomlinson se realizará en el Estadio Bicentenario de la Florida.

Venta de entradas

La preventa de tickets para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia comenzará el miércoles 1 de noviembre a las 12:00 horas y la venta general comienza el viernes 3 de noviembre a las 12:01 horas en Ticketmaster.

Precios

Los precios, sin descuento y sin cargo, son: