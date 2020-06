Miembros de Soundgarden se unen a Brandi Carlile para revivir dos de sus clásicos

Los sobrevivientes de la banda Soundgarden volvieron al estudio para regrabar un par de sus canciones junto a una voz distinta a la de Chris Cornell. Se trata de la cantante pop rock Brandi Carlile, quien cantará junto al emblemático grupo de Seattle.

Kim Thayil, Matt Cameron y Ben Shepherd harán junto a la voz de "The Story" las canciones "Black Hole Sun" y "Searching with my good eye closed", las cuales serán laznadas el próximo 26 de septiembre en el marco del Record Store Day.

"Chris Cornel era tan buen ser humano como lo era como cantante y ahora es un ángel. Gracias Kim, Ben y Matt. Nunca olvidaré este día por el resto de mi vida", dijo Carlile en sus redes sociales, quien además se confesó fanática de Soundgarden.

La cantante publicó además una fotografía de las grabaciones realizadas en los estudios London Bridge de Seattle.

Esta reunión se produjo en medio de la batalla legal que Vicky Cornell, la viuda del cantante de Soundgarden, se enfrascara en una batalla legal con los otros miembros de la banda por los derechos de un hipotético próximo disco.