Miembros de Soundgarden responden con otra demanda a viuda de Chris Cornell

Los miembros sobrevivientes de Soundgarden, Kim Thayil, Matt Cameron y Ben Shepherd, presentaron una contrademanda contra la viuda del difunto cantante Chris Cornell, Vicky Cornell, y la propiedad de Cornell en Miami.

La contrademanda se produce dos meses después de que la banda le pidiera a un juez que desestimara la demanda de Vicky contra ellos, por las grabaciones finales de Chris Cornell, o que trasladara la disputa al estado de Washington.

Los músicos de Soundgarden dicen en su contrademanda que habían llegado a un acuerdo de palabra con Vicky Cornell para actuar en el concierto tributo del 16 de enero de 2019, con el entendimiento de que los fondos recaudados irían a la Fundación Chris y Vicky Cornell.

Sin embargo, hasta la fecha, afirman que los destinatarios de las ganancias del show, que según ellos podrían ser "muchos millones de dólares", "no han sido identificados".

Además, alegan que "Vicky Cornell no tenía la intención de utilizar parte o la totalidad de los ingresos del concierto con fines benéficos, sino más bien para fines personales para ella y su familia".

La demanda también afirma que Vicky Cornell se hizo cargo de las cuentas de redes sociales de la banda y se identificó a sí misma como Soundgarden, al tiempo que se negó a "entregar la información de inicio de sesión y otros derechos de acceso a las cuentas de Soundgarden o renunciar a su control".

La mujer escribió en su cuenta de Twitter una respuesta tras la contrademanda de los músicos: "Te equivocaste tanto al pensar que me silenciarías con mentiras, intimidación y miedo. Que podrías romperme porque es un momento desgarrador. Él siempre está conmigo y no puedes cambiar la verdad mintiendo".

You were so wrong to think you’d silence me by lies, intimidation and fear. That you might break me because its a gutwrenching time. He is always with me and you can’t change the truth by lying and for what to stir up crazies and legitimize them while attacking CC’s legacy...