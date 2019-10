Luis Dimas sufrió un infarto al corazón pero se mantiene estable

La noche del lunes se supo el problema de salud que afectó a Luis Dimas y que lo llevó a quedar hospitalizado luego de sufrir un infarto al corazón que lo mantiene en la Clínica Reñaca.

Todo ocurrió luego de un fin de semana en el que el cantante tuvo presentaciones en Coyhaique, Coquimbo y Olmué, según contó a Cooperativa su mánager, Guillermo Cabieses.

"El lunes en la tarde estábamos comiendo y me dijo 'Memo quiero descansar un poquito' y luego me dijo que le dolía el pecho y me di cuenta que estaba transpirando helado", contó Cabieses.

"Un doctor cercano me dijo que por los síntomas que tenía, podría ser algo relacionado con el corazón. Me sugirió llevarlo a un hospital, así que lo trasladamos al hospital de Quilpué, lo que fue la mejor decisión porque llegó con 268 de presión, muy alta e iba subiendo", expresó su mánager.

En el recinto de Quilpué "le hicieron exámenes y mostraron que había alteraciones en la parte cardiaca y decidieron derivarlo a un lugar con mayor especialización. Llegamos a la Clínica Reñaca pasada la medianoche y lo pusieron en observación".

"Descartaron cualquier operación al corazón, en lo inmediato, porque solo estaban observando, en ese momento, un posible infarto, algo que se confirmó durante la mañana de este martes", declaró Cabieses.

El mánager de Luis Dimas contó que el "Rel del Twist" "está conciente y de muy buen ánimo, alegre por el cariño que ha recibido. Nunca perdió la orientación. Este miércoles le harán un examen profundo al corazón, que va a servir para determinar si hay que hacer algo más, 'cavar más profundo', como se dice.

"Nunca le había pasado una situación así. Los médicos le dieron reposo. Lucho es hipertenso y diabético, pero es un poco 'volado' y se le olvida tomar los remedios", contó, además de decir que el cantante se quedará en la clínica Reñaca hasta que los médicos lo estimen.