Patricio Manns se recupera y vive su duelo: "Es una tragedia"

El cantautor y escritor Patricio Manns regresó esta semana a su departamento en Concón tras haber estado cerca de un mes hospitalizado y de haber vivido la muerte de su esposa Alejandra Lastra durante ese periodo.

En conversación con la Revista Sábado el autor de "Arriba en la Cordillera" habló por primera vez del fallecimiento de Lastra, quien fuera su mujer por 45 años y que fue internada junto a Manns debido a complicaciones en su cáncer de pulmón. "Nos pusieron en la misma pieza, cama con cama. Ella pidió que yo me quedara a su lado", recuerda el artista, quien era ingresado al mismo tiempo por problemas en su pie.

"Fue horroroso. Ella estaba con oxígeno, agonizó cuatro horas. Estábamos tomados de la mano, fue un dolor que me llegó hasta acá (tocándose el estómago)", detalló Manns, y luego agregó que "yo creo que se fue tranquila finalmente" ya que "yo vi cómo se fue desgastando, cada vez peleaba menos". "No estuvo sola ni un segundo y eso me llenó de orgullo", puntualizó.

"Estiro la mano en la cama y ella ya no está a mi lado. Encuentro la cama vacía. Es lo que se llama una tragedia: verdaderamente trágico. La vi morir y esa es una imagen indeleble, que no se borra", concluyó.

Por estos días Patricio Manns, de 83 años, se recupera de su lesión en el pie y continúa la escritura de sus memorias tituladas "Doy por soñado todo lo vivido". "Llevo 445 páginas, las estoy escribiendo sin censura", advierte.

El cantautor también tiene tiempo para hablar de su más reciente postulación al Premio Nacional de Música, un galardón que ha intentado conseguir en varias ocasiones y que asegura "me deben". "A mí me deben el premio. He hecho 500 canciones, que están todas grabadas, lo que no es poca cosa. He escrito además libros de poemas, novelas y cuentos. Entonces, creo ese es un buen trabajo, un buen aporte a la cultura de América Latina", resalta.

Sin embargo, cree que "ya no me lo gané" debido a que "soy muy viejo, voy a tener 85 años cuando se entregue el próximo".