Desde 2013 que el guitarrista y co-fundador de Black Sabbath, Tony Iommi, no publicaba música, siendo la última vez en el disco "13" del grupo de heavy metal. Ahora Iommi presentó "Scent of Dark" –Olor a oscuridad–, un single melódico y lleno de riffs que lanzó junto a la perfumería italiana Xdrjoff. Su amigo y gerente creativo de la firma, Sergio Momo, le preguntó si quería tener su propio perfume, a lo que el músico respondió positivamente. "Pensarán que me he vuelto loco", dijo sobre la posible reacción de sus fanáticos.

