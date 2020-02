Este viernes 21 de febrero se estrenará "Ordinary Man", el nuevo disco del cantante Ozzy Osbourne. En la previa, el músico estrenó "It's a raid", el último adelanto del álbum en el cual colabora Post Malone. La dupla surgió luego de que el ex Black Sabbath acompañara al estadounidense en su sencillo "Take what you want".

