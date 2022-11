El mundo de la música y la política despiden a Pablo Milanés

Diversas reacciones ha generado el fallecimiento del cantautor cubano Pablo Milanés a sus 79 años luego de un largo periodo hospitalizado en la ciudad de Madrid.

Figuras de la música y la política lamentaron la muerte del cubano, destacando algunas de sus emblemáticas composiciones y el impacto de su carrera en sus vidas. "Desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos. Voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación", destacó el presidente de Cuba,

Miguel Díaz-Canel.

Por su parte el presidente español Pedro Sánchez dijo que "la música de Pablo Milanés estará siempre con nosotros. Puso voz a la vida y a los sentimientos de toda una generación".

Las condolencias para Milanés también se extendieron al mundo de la música, donde es considerado uno de los trovadores más influyentes del planeta. "Cuba y el mundo entero te extrañaremos mucho. Te llevas mi admiración y respeto", señaló el cantante Raphael, mientras su compatriota Ismael Serrano recordó un cover de "Yo pisaré las calles nuevamente", tema que Milanés dedicó a Chile.

"La música de Pablo Milanés me acompañará toda la vida. Soy lo que soy gracias a su música. Su poesía imprescindible, la belleza de sus canciones nos hizo sentir menos solos. Qué pena más grande. Se fue Pablo Milanés. No hay palabras. Descanse en paz", dijo Serrano.

La música de Pablo Milanés me acompañará toda la vida. Soy lo que soy gracias a su música. Su poesía imprescindible, la belleza de sus canciones nos hizo sentir menos solos. Qué pena más grande. Se fue Pablo Milanés. No hay palabras. Descanse en paz.

Latin Grammy-winning Cuban artist Pablo Milanes has died in Spain at age 79. https://t.co/UgsgSnh4sM