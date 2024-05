Cancelan lanzamiento de la primera misión tripulada de Boeing al espacio

El lanzamiento de la primera misión espacial tripulada de Boeing fue cancelado este lunes, cuando faltaban unas dos horas para su despegue con destino a la Estación Espacial Internacional desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos.

El motivo de la cancelación fueron fallas detectadas en una de las válvulas del cohete lanzador Atlas V, de la empresa privada United Launch Alliance, sobre el que se encuentra montada la nave Starliner de Boeing, informó la NASA.

La decisión de cancelar el despegue de hoy la dio el responsable de lanzamiento por parte de ULA, Tom Hetter III, y, de acuerdo a la agencia espacial estadounidense, los equipos revisarán una de las válvulas de oxígeno del Atlas V, donde al parecer radica el origen del problema.

"La primera prioridad de la NASA es la seguridad. Iremos cuando estemos listos", señaló el administrador Bill Nelson, al confirmar la cancelación.

La Starliner tenía previsto despegar esta noche a las 22:34 hora local (misma hora chilena), desde un complejo de lanzamiento de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, con los astronautas Barry 'Butch' Wilmore y Sunita Williams a bordo.

Ni la NASA ni la firma privada han anunciado por el momento una posible nueva fecha de lanzamiento.

La misión CFT (Crew Flight Test) de Boeing tiene por objetivo lograr las certificaciones necesarias de la NASA para poder comenzar a operar en calidad de segundo proveedor de transporte de tripulación y carga al llamado laboratorio orbital, servicio que desde 2020 ya presta de forma oficial la firma SpaceX.

La agencia espacial estadounidense ha dado a Boeing desde 2014 hasta la fecha unos 4.200 millones de dólares para la consecución de esta meta, y por ello las expectativas eran considerables en Cabo Cañaveral.

En ese mismo periodo de tiempo, SpaceX recibió 2.600 millones de dólares y su cápsula Dragon lleva ya más de una decena de vuelos a la EEI, unas diferencias aludidas hoy por su presidente ejecutivo, el magnate Elon Musk, quien en un mensaje en X, horas antes del previsto despegue lanzó una probable explicación: "Demasiados gerentes no técnicos en Boeing".

Although Boeing got $4.2 billion to develop an astronaut capsule and SpaceX only got $2.6 billion, SpaceX finished 4 years sooner.



Note, the crew capsule design of Dragon 2 has almost nothing in common with Dragon 1.



Too many non-technical managers at Boeing. https://t.co/bTXWAfxfrh