David Gilmour rogó que "los soldados rusos dejen de matar a sus hermanos"

El guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, ocupó sus redes sociales para hacer un llamado en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania que cumplirá una semana.

Gilmour compartió un video de su canción "In Any Tongue" de 2016 junto a un texto en el que pedía el fin de la invasión "Soldados rusos, dejen de matar a sus hermanos. No habrá ganadores en esta guerra", expresó.

Además, el guitarrista contó que su nuera es ucraniana. "Mis nietas quieren visitar y conocer su hermoso país. Detén esto antes de que todo se destruya", dijo Gilmour antes de terminar con "Putin debe irse".