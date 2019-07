El próximo 2 de octubre se estrenará "Us + Them", un concierto documental sobre la última gira mundial que brindó el ex Pink Floyd Roger Waters. El espectáculo, que pasó por Chile a fines de 2018, llegará al cine dirigido por Sean Evans y las entradas ya se pueden adquirir en la cadena Cinemark. La cinta se exhibirá en 14 complejos a lo largo del país.

