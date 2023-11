Comunidad judía busca censurar shows de Roger Waters en Chile

La Comunidad Judía de Chile interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para censurar al cantante Roger Waters y tratar de impedir que realice alusiones a la historia judía y denuncie al Estado de Israel durante los dos conciertos que dará en la capital chilena este fin de semana.

La acción legal fue presentada en las últimas horas por la abogada Ariela Agosin, presidenta de la organización, en nombre del Comité Representativo de Entidades Judías en Chile, y apunta igualmente a la productora DG Medios, que organiza un evento con todas las entradas agotadas y que reunirá a miles de personas.

En el recurso, a cuyo contenido tuvo acceso la Agencia EFE, se argumenta que el exlíder de Pink Floyd tiene "un consabido historial" de declaraciones "judeófobas" que podrían constituir un delito de "incitación al odio" e incluye enlaces a reportajes, informaciones y fotografías de conciertos pasados y de denuncias en otros países.

"De los antecedentes narrados podemos afirmar categóricamente que estamos frente a una amenaza, esto es, el anuncio de un mal futuro que los recurrentes no están obligados a soportar, y esta amenaza es cierta y no ilusoria, actual o contemporánea al momento de recurrir de protección, precisa y concreta en sus resultados ya que realmente existe una intimidación habida cuenta las circunstancias relatadas y la entidad del presagio de mal futuro, y la gran probabilidad de efectuarse estos próximos días", recalca.

Por ello, solicita a la corte que prohiba a Roger Waters "utilizar elementos o proferir frases o palabras que inciten al odio contra judíos e Israel, decir improperios en contra de judíos o Israel, utilizar la palabra genocidio, utilizar la imagen de Ana Frank y cualquier otra palabra, frase o imagen que diga relación con el holocausto o el nazismo".

Cómo es el show de Roger Waters

Waters, quien ha sido un asiduo crítico de Israel -especialmente por sus conflictos con el pueblo palestino- usa en su espectáculo "This is not a drill" una serie de mensajes inspirados en la imagen del nazismo, como chaquetas largas de cuero negro o brazaletes con símbolos parecidos a la esvástica.

También utiliza el clásico cerdo volador de Pink Floyd con el símbolo de la estrella de David, asociada al judaísmo.

El espectáculo le ha traído problemas en todo el mundo, con suspensiones de shows, declaraciones en su contra e incluso la cancelación de hoteles.