Rage Against the Machine celebra los 10 años de su show en Chile

El grupo Rage Against the Machine usó sus redes sociales para celebrar los 10 años de "La batalla de Santiago", el mítico concierto que ofrecieron en Chile el 11 de octubre de 2010.

A través de sus perfiles, la banda estadounidense compartió un clip registrado por Nicolas Bustos desde una de las tribunas del Estadio Bicentenario de La Florida y que corresponde al inicio del show con la interpretación de "Testify".

El video también fue pubicado por el guitarrista Tom Morello, quien adjuntó la frase "probablemente el mejor público de todos".

