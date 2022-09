Ex guitarrista de Oasis afirma que el cáncer "se ha ido"

Paul Arthurs, conocido como "Bonehead", informó a sus seguidores que no hay señales del cáncer de amígdalas que se le había diagnosticado en abril pasado.

El músico contó en Twitter que tuvo "un escaneo completo hace 10 días y está todo claro, se fue" y agradeció "a todos por los mensajes que he recibido a lo largo de todo el proceso, han ayudado más de lo que creen".

Uno de los que expresó su alegría por la noticia fue el vocalista Liam Gallagher, con quien compartió en Oasis y que ha participado en sus recientes giras. "Sí, Bonehead, sabíamos que le patearías el culo, muy feliz".

Update on my cancer; I had a full scan 10 days ago and it’s all clear, it’s gone. Thank you so much all of you for the messages I’ve had throughout , you’ve helped more than you know. Thank you especially to the team at @TheChristieNHS , into recovery now and see you all soon x