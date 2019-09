The White Stripes lanza álbum en vivo de su último show

El 31 de julio de 2007, The White Stripes hicieron el último concierto de su historia como parte de la gira de su disco "Icky Thump". Más de una década de después, el registro está disponible para descarga.

"The White Stripes: Live In Mississippi" es el nombre del lanzamiento que contiene las 24 canciones que el dúo tocó en el Snowden Grove Amphitheater de Southaven. Cuatro años después de la presentación, el conjunto conformado por Jack White y Meg White llegó a su fin.

"Icky Thump", "Dead Leaves and the Dirty Ground", "Hotel Yorba", "Ball And Biscuit" y "Blue Orchid" fueron parte del repertorio de ese concierto que ahora está disponible para descargar desde el sitio web Nugs.