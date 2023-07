"Salvó mi vida": la historia que unió a Tony Bennett y Lady Gaga

Previo a su retiro de la música, el cantante Tony Bennett, fallecido este viernes a los 96 años, forjó un fuerte lazo a través de una inesperada colaboración con Lady Gaga.

El dúo se conoció en 2011 luego de una presentación de la cantautora en la gala de la Fundación Robin Hood, donde Bennett le pidió versionar junto a él "The Lady is a Tramp" para su disco "Duets II".

En 2014, la dupla lanzó "Cheek to Cheek", un LP grabado en Nueva York junto a varios músicos de jazz, ganando el Grammy al mejor álbum de pop vocal tradicional.

"El hecho de que Tony me vea como una cantante de jazz nata es algo que todavía no he superado", confesó la autora de "Million Reasons" a AARP.

Pese a que la leyenda del jazz fue diagnosticado con Alzheimer en 2017, volvió a colaborar con la estrella pop en el álbum "Love for Sale" de 2021, mismo año en el que se retiró debido a las complicaciones de la enfermedad.

"Tony salvó mi vida"

Durante una entrevista con Parade Magazine en 2014, Stefani Germanotta, nombre real de la cantante, confesó que la presión de la industria la puso al borde de dejar la música, siendo Tony quien la hizo desistir de esa idea.

"Hace seis meses ya ni siquiera quería cantar (...) El otro día, Tony dijo: 'Nunca en mi carrera no he querido hacer esto'. Me dolió. Hace seis meses no me sentía así. Le digo a Tony todos los días que me salvó la vida", reveló la 13 veces ganadora del Grammy.

La cantautora añadió que en ese momento se sentía "tan triste que no podía dormir" y que pasar mucho tiempo junto al crooner, quien "no quería nada más que mi amistad y mi voz", tuvo un gran significado para ella.

El dúo realizó su última presentación en el Radio City Music Hall en agosto del 2021 bajo el show titulado "One Last Time: Una noche con Tony Bennett y Lady Gaga", donde el ícono de la música estadounidense cantó más de una docena de canciones y fue ovacionado de pie por el público.

"Lo último que le dije a Tony en el escenario fue: "Sr. Bennett, sería un honor para mí si pudiera acompañarlo fuera del escenario". Y él dijo: "Está bien". Y lo hice. Y, simplemente ser la mujer que lo acompañó fuera del escenario, eso es suficiente para mí", declaró Germanotta al respecto a la cadena CBS.