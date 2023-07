El legendario cantante Tony Bennett muere a los 96 años

El legendario cantante Tony Bennett ha fallecido a la edad de 96 años en su casa en Nueva York.

Según pudo confirmar Sylvia Weiner, su publicista, el deceso del cantante se produjo este viernes sin especificar las causas.

Con más de 70 años de carrera musical Bennett fue considerado uno de los últimos grandes crooner de la música angloparlante. Incluso el legendario Frank Sinatra lo calificó como "el mejor cantante del mundo".

Con apenas 10 años debutó en diversos espectáculos artísticos, pero la urgencia de la Segunda Guerra Mundial lo llevó a combatir por Estados Unidos en el último tramo del conflicto.

Al volver inició su exitosa vida como cantante. En la década del 50 vivió su época dorada gracias a canciones como "Cold, Cold Heart", "Rags to Riches" y "Stranger in Paradise".

En total grabó 61 discos de estudio y lanzó 82 sencillos, por los cuales obtuvo un total de 20 premios Grammy, incluyendo el galardón dedicado a la trayectoria.

Décadas decadentes

Entre los 70 y los 80 Bennett vivió una oscura época impactado por los cambios musicales y culturales que demandaba la industria. Al no querer modificar su clásico estilo ligado al jazz y al pop, el artista fue perdiendo sus contactos con discográficas y quedó sumido en un espiral de problemas personales.

Dolorosas separaciones románticas, una casi fatal sobredosis de cocaína y diversos problemas económicos por problemas de impuestos lo azotaron durante aquellos años.

Sin embargo pudo recuperarse y, con la ayuda de sus hijos, recuperó su carrera musical de cara a la década del 90.

Los últimos años de Tony Bennett

Con los años Tony Bennett logró recuperar su popularidad y hacerse conocido entre las nuevas generaciones gracias a su participación en diversos late shows, la cadena MTV y la serie "Los Simpsons".

De ahí en adelante la carrera de Bennett se consolidó como una de las más importantes de Estados Unidos y se dedicó a realizar conciertos y a recibir homenajes por su trayectoria. También grabó un disco con artistas latinos como Vicentico, Romeo Santos y Chayanne, entre otros.

En la última década volvió a la palestra por su trabajo junto a Lady Gaga, particularmente para el disco de 2014 "Cheek to Cheek" con el que ganaron un premio Grammy. El álbum también le permitió a Bennett inscribirse en los récord Guinness como el cantante más viejo en tener un nº 1 en Billboard.

Pese a haber sido diagnositcado de Alzheimer en 2016, su último concierto se produjo junto a Gaga en agosto de 2021 y fue editado bajo el nombre de "One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga".