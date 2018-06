Alice in Chains y Judas Priest encabezarán festival en Chile

El regreso de Alice in Chains a Chile está a punto de hacerse realidad. Luego de que su guitarrista Jerry Cantrell adelantara que visitarán Sudamérica a fines de año, el grupo estadounidense fue encabezado para protagonizar un festival en Brasil.

Así lo aseguró la brasileña T4F, que a través de su cuenta de Twitter confirmó la realización de Solid Rock, evento que además contará con la presencia de Judas Priest.

Por el momento la productora confirmó solo fechas para las ciudades de Sao Paulo y Curitiba. Sin embargo, anunció que el evento también tomaría lugar en Argentina y Chile en el mes de noviembre.

Alice in Chains retornará al país con un nuevo disco bajo el brazo, del cual solo se conoce su primer sencillo "The One You Know".

Por su parte, los británicos de Judas Priest presentarán su elogiado disco "Firepower", lanzado en marzo de este año.

La banda Black Star Riders, formada por ex miembros de Thin Lizzy, también será parte de Solid Rock.