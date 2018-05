Concierto de Kasabian en Santiago fue cambiado a una nueva fecha

La presentación de la banda británica Kasabian a realizarse el jueves 24 de mayo en el Teatro Caupolicán fue postergada para el día martes 25 de septiembre en el mismo recinto.

Según informó TF4+Bizarro, las entradas adquiridas tendrán completa validez para esta nueva fecha.

En cambio quienes no estén de acuerdo, podrán solicitar la devolución de su dinero según las siguientes indicaciones:

- Para compras realizadas en tiendas Hites y otros puntos de venta del sistema Ticketek, las devoluciones se harán en el mismo lugar donde se realizó la compra.

- Quienes hayan hecho la compra online en Ticketek.cl deberán escribir al correo devoluciones@ticketek.cl o dirigirse al Centro Ticketek, ubicado en Antonio Bellet #230, de lunes a jueves de 10:00 a 18:00 horas.

A través de Twitter, la banda informó que debido a unos problemas logísticos se tuvo que realizar este cambio.

Due to some last minute logistical issues we're really sad to say that we've had to postpone our South American dates this month in Sao Paulo, Santiago and Buenos Aires and have had to cancel our show in Rio de Janeiro. More details to follow.