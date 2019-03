"Negro" Piñera por invitación del Presidente a ver a McCartney: No creo que tenga problemas de plata

La sorpresa que causó la invitación del Presidente Sebastián Piñera a sus ministros para ir a ver a Paul McCartney llegó hasta el hermano del Mandatario, Miguel "Negro" Piñera.

El músico fue consultado por La Cuarta acerca de la decisión de su hermano, quien, de acuerdo a Cecilia Pérez, pagará por las entradas para cada uno de los ministros.

"Desde que vivimos en Europa que seguimos a Los Beatles, Sebastián guitarreaba 'Let It Be' con toda la familia", contó el "Negro".

"Invitó al gabinete como un gesto de cariño y no creo que tenga problemas de plata para pagar, por último yo le presto", afirmó el intérprete de "Luna Llena".

McCartney actuará este miércoles 20 en el Estadio Nacional como parte de su gira "Freshen Up".