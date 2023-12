Placebo en Chile en 2024: Precios y fecha de venta de entradas

Este martes se inició la preventa de entradas para el concierto de Placebo en Chile en 2024.

La banda británica volverá al país a una década de su último show para presentarse en el Movistar Arena el próximo 20 de marzo.

La visita de los británicos se enmarca en la promoción de su último disco de estudio titulado "Never Let Me Go".

Precios para Placebo en Chile

La preventa de tickets comenzó este martes, mientras que la venta general iniciará este jueves 7 de diciembre en Puntoticket con los siguientes precios: