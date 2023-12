Placebo regresa a Chile en 2024: Fecha, recinto y venta de entradas

El grupo británico Placebo anunció su regreso a Chile a 10 años de su última presentación en el país.

Los liderados por Brian Molko volverán a presentarse en el Movistar Arena, escenario que los recibió en sus últimas dos visitas en 2014 y 2010.

Además de repasar su discografía, Placebo ofrecerá un espectáculo centrado en su disco "Never Let Me Go" (2022), el primero en casi diez años.

¿Cuándo y dónde es?

El show de Placebo en Chile está agendado para el 20 de marzo de 2024 en el Movistar Arena.

Venta de entradas

La venta de entradas para el concierto de Placebo iniciará su preventa este martes 5 de diciembre a las 12:00 horas. La venta general partirá el jueves 7 de diciembre en Puntoticket.